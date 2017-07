Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão para dois GNR

Oficial e cabo condenados por crimes de corrupção.

Por Alexandre M. Silva | 10:33

Dois militares da GNR, um dos quais tenente-coronel em Portalegre, foram ontem condenados a oito e a sete anos de prisão, respetivamente, por crimes de corrupção. O tribunal desta cidade aplicou ainda penas suspensas a outros dois militares e a mais 13 civis, a maioria empresários.



Os militares estavam acusados de serem pagos por estes comerciantes com vinho, jantares e serviços sexuais, em troca de informações sobre ações de fiscalização.



O chefe deste esquema de corrupção era o tenente-coronel Jorge Ferrão. Além da pena de cadeia de oito anos ficou ainda proibido de exercer funções durante três anos. Joaquim Santos, cabo da GNR no posto fiscal de Elvas, foi condenado a sete anos de prisão. Os advogados destes dois arguidos vão agora recorrer da sentença.



Os outros dois guardas pertenciam ao destacamento de trânsito de Portalegre. Viram as suas penas de três anos e seis meses e de um ano e quatro meses ficarem suspensas por igual período.



O tribunal suspendeu também a pena de quatro anos e seis meses de cadeia ao produtor de azeite António Louro.



Foi absolvido um empresário.



PORMENORES

Pagamento solidário

Os dois guardas e o empresário António Louro viram as suas penas suspensas pelo tribunal. Mas terão que pagar 1500, 750 e quatro mil euros, respetivamente, a instituições de solidariedade.



Investigação

Os militares foram apanhados por denúncias anónimas. A investigação, terminada em janeiro de 2016, envolveu a Unidade de Ação Fiscal, o Ministério Público e o DIAP de Évora. O tenente-coronel e o cabo da GNR eram os únicos arguidos em prisão preventiva.