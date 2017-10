Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão por encomendar morte do marido

04.10.17

A mulher filmada a encomendar a morte do marido foi condenada a seis anos e meio de prisão efetiva pelo Tribunal da Relação do Porto. Fernanda Salomé tinha sido absolvida em primeira instância, em janeiro.



A defesa da arguida poderá agora recorrer da decisão mais recente para o Supremo.



Os juízes do Tribunal de S. João Novo tinham entendido que o caso registado em vídeo seria uma tentativa de instigação.



A Relação entende que se tratou de uma real tentativa de homicídio e condenou-a à cadeia.



O alegado cúmplice, um segurança, apanhou quatro anos de pena suspensa.