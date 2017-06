Prisão preventiva para cinco detidos por tráfico de droga em Viana do Castelo

Em causa está uma operação desencadeada, no sábado, pela GNR em vários concelhos do distrito de Viana do Castelo. Inicialmente foram detidos oito homens e uma mulher e apreendidas mais de 1.200 doses de droga e quatro armas proibidas.Na altura, a GNR revelou que, dos nove detidos, com idades entre os 22 e os 56 anos, sete têm antecedentes criminais.Dos nove detidos, quatro acabaram por ser libertados e cinco vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.A operação contou com o apoio da Unidade de Intervenção, de militares das secções de Informações e Investigação Criminal de Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Vila Real e Viana do Castelo, de militares dos diversos postos territoriais, intervenção do Comando de Viana do Castelo e ainda de elementos da PSP de Viana do Castelo.Segundo a GNR, aquela operação "visou dar cumprimento a 27 mandados de busca domiciliária, um mandado de busca a um estabelecimento comercial e 30 mandados de busca e apreensão a veículos".No decurso daquela operação, os militares da GNR apreenderam 455 doses de cocaína, 366 doses de haxixe, seis doses de heroína, quatro armas de fogo (três caçadeiras, sendo que duas de canos serrados e uma carabina de 5,5 mm adulterada) e 20 munições de vários calibres.Sete armas brancas, uma viatura ligeira, duas balanças de precisão, três LCD, dois 'tablet' e 2.730 euros estão também entre os artigos recuperados pela GNR, numa operação que constituiu como arguidos mais cinco homens.