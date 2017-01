Preventiva para dois dos seis detidos em operação da PSP de Castelo Branco

PSP deteve seis homens e identificou uma mulher, com idades entre os 18 e os 30 anos

Dois dos seis detidos na terça-feira na sequência de oito buscas domiciliárias realizadas em Castelo Branco, nas quais foram apreendidas quantidades significativas de estupefacientes, ficaram em prisão preventiva enquanto aguardam julgamento, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo o Comando Distrital da PSP, a medida de coação de prisão preventiva foi aplicada a dois dos detidos, depois do primeiro interrogatório no tribunal de Castelo Branco.

Dos restantes quatro homens detidos, um ficou com termo de identidade e residência e três sujeitos a apresentações periódicas bissemanais na PSP de Castelo Branco.



Na operação realizada na madrugada de terça-feira, que incluiu oito buscas domiciliárias na cidade de Castelo Branco, foram detidos seis homens e identificada uma mulher, com idades entre os 18 e os 30 anos.



De acordo com a polícia, foram apreendidas 1.400 gramas de haxixe, 775 selos de LSD, 50 pastilhas de 'ecstasy', três plantas de 'cannabis sativa' e cerca de 100 gramas da mesma substância já seca e preparada para consumo, 0,8 gramas de MDMA (metilenodioximetanfetamina) e 0,26 gramas de cetamina.









Foram ainda apreendidos 850 euros em dinheiro, 12 telemóveis, um computador portátil, 16 munições de armas de fogo de calibre proibido e um dispositivo explosivo de sinalização fumígena.

