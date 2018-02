Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para dois suspeitos de roubo a casa que acabou com morte do dono

Vítima foi agredida com socos e pontapés que provocaram lesões graves.

Por Lusa | 13:09

Os dois arguidos que no verão de 2017 realizaram um assalto a uma casa em Lisboa e que acabou na morte do proprietário ficaram em prisão preventiva, indicou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).



A PGD adianta que os dois arguidos "fortemente indiciados pelo crime de roubo agravado pelo resultado morte" foram ouvidos, na quinta-feira, pelo juiz de instrução criminal, que lhes aplicou prisão preventiva.



Acompanhados de outras três pessoas ainda não identificadas, os dois arguidos deslocaram-se a uma residência, em julho de 2017, em Lisboa com o objetivo de retirar ao seu dono o valor da reforma e do subsídio de férias, que tinha recebido dias antes, explica.



Segundo a PGDL, os dois homens, ao encontrem o dono na casa, agrediram a vítima com socos e pontapés, provocando-lhe lesões que foram a causa direta da sua morte.



Os dois detidos retiraram à vítima o telemóvel e o cartão multibanco, com o qual tentaram efetuar levantamentos, mas não conseguindo por não terem na sua posse o PIN correto.



A investigação continua sob a direção do Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.