Prisão preventiva para homem detido por furtos em Santo Tirso

Suspeito tem "antecedentes criminais por furto e tráfico de estupefacientes".

O homem detido na terça-feira pela GNR por furtos em três estabelecimentos de Santo Tirso vai aguardar julgamento em prisão preventiva após ter comparecido esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Matosinhos, disse à Lusa fonte da guarda.



O homem, de 42 anos, acabou detido, segundo o comunicado da GNR "após denúncia por furto no interior de estabelecimentos por meio de arrombamento", tendo sido apanhado pelos militares quando se "encontrava dentro de uma viatura nas imediações dos estabelecimentos comerciais alvo dos furtos".



Nas diligências efetuadas, lê-se ainda na nota informativa enviada à Lusa, "foi ainda possível apurar que a viatura tinha sido furtada na zona do Grande Porto, a 27 de janeiro", e que após uma revista à mesma, verificou-se que no seu interior se "encontravam os objetos furtados nos três estabelecimentos".



Uma viatura, três computadores portáteis, um telemóvel, um disco rígido, um televisor LCD, dois pares de calças e uma carteira de senhora foram, no âmbito da reviste feita à viatura, apreendidas pelo GNR.



Acrescenta o comunicado que o suspeito tem "antecedentes criminais por furto e tráfico de estupefacientes".