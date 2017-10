Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que incendiou cama dos pais em Braga

Suspeito, de 35 anos, regou os progenitores com álcool e tentou pegar-lhes fogo.

07.10.17

O juiz de instrução criminal no Tribunal de Famalicão decretou hoje prisão preventiva para um homem suspeito de ter tentado matar os pais, em Braga, regando a cama em que dormiam com álcool e ateando-lhe fogo, informou fonte policial.



O homem, de 35 anos, foi detido na sexta-feira pela Polícia Judiciária de Braga, na casa dos pais, depois de ter andado "fugido" durante 10 dias.



Está indiciado pela prática de dois crimes de homicídio, na forma tentada.



Os factos registaram-se na madrugada de 26 de setembro, na freguesia de Este S. Mamede, Braga.



O agora detido terá regado com álcool a cama dos pais, numa altura em que estes estavam a dormir, e ateou-lhe fogo.



A mãe sofreu queimaduras graves nos pés, mas o pai escapou ileso e conseguir dominar a situação.



O filho já tem antecedentes criminais, tendo sido condenado a pena de prisão pela participação, em finais de 2004, num roubo em Póvoa de Lanhoso, que culminou na morte de um homem.



Após cumprir parte da pena de prisão, saiu em liberdade condicional em finais de maio.