Prisão preventiva para homem que sequestrou a esposa em Aveiro

Caso ocorreu na passada segunda-feira quando a mulher se encontrava junto a uma paragem de autocarro.

16:41

Um homem de 47 anos suspeito de ter sequestrado a esposa, de 45 anos, em Cacia, no concelho de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, disse esta terça-feira fonte policial.



O caso ocorreu na passada segunda-feira, cerca das 08h30 quando a mulher se encontrava junto a uma paragem de autocarro, juntamente com o filho do casal.



De acordo com a GNR, o indivíduo obrigou a mulher a entrar na sua viatura, sob ameaça de uma arma branca, tendo iniciado a fuga.



O filho do casal contactou então a GNR que de imediato efetuou uma operação para detetar e intercetar o veículo suspeito, o que veio a acontecer na EN16, junto à localidade de Pessegueiro do Vouga, no concelho de Sever do Vouga.



A mulher foi, por precaução, transportada ao Hospital de Aveiro.



Ainda segundo a GNR, o casal terá desavenças, mas não há relatos de agressões.