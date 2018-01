Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para jovem suspeito de violação e roubo a idosa em Loulé

Detido tem 18 anos e cometeu alegadamente os crimes na casa da vítima.

Por Lusa | 14:05

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de roubo e violação de uma idosa, ocorridos antes do Natal, em Loulé, que ficou em prisão preventiva após ser apresentado em tribunal para primeiro interrogatório judicial, foi esta segunda-feira anunciado.



O detido tem 18 anos e cometeu alegadamente os crimes na casa da vítima, no concelho de Loulé, onde entrou na noite de 23 de dezembro, precisou a PJ num comunicado.



O Ministério Público da Comarca de Faro também anunciou esta qsegunda-feira que o detido vai aguardar julgamento em prisão preventiva, num comunicado em que precisou que "os factos ocorreram em Quarteira", cerca das 22:00, quando o arguido "terá entrado, por arrombamento, na casa da vítima, de 85 anos de idade".



"Depois, terá ameaçado e violado a ofendida, tendo também feito seu o dinheiro que encontrou na habitação", referiu o Ministério Público no comunicado.



A mesma fonte precisou que o "arguido ficou sujeito a prisão preventiva", que o inquérito está a ser "dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Pena de Faro" e que a detenção "foi levada a cabo pela Polícia Judiciária de Faro, órgão de polícia criminal que coadjuva o MP nesta investigação".



Por seu turno, a PJ esclareceu que "o detido estroncou a fechadura da porta principal da casa da vítima" e, já dentro da casa, "apropriou-se de dinheiro e de artigos de joalharia".



"Em sequência, obrigou a vítima a manter relações sexuais com ele", acrescentou a PJ.