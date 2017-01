Prisão preventiva para os suspeitos de assaltos a mansões

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





16.7%

16.7% 83.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





16.7%

16.7% 83.3% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

Ficaram em prisão preventiva todos os elementos da rede organizada que assaltou mansões em Portugal e Espanha.Os quatro argelinos e um chileno foram detidos no Algarve pela PSP e fazem parte de um comando chileno com 60 operacionais especializados em ataques ao luxo.Entre as recentes vítimas estão o Comendador António Rodrigues e o médico Fernando Póvoas. Também em Espanha estarão ligados ao roubo milionário à casa do ex-futebolista Luís Figo.