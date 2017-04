Prisão preventiva para suspeito de lenocínio e auxílio à imigração ilegal

As buscas resultaram na apreensão de "duas viaturas de alta cilindrada", "documentação relacionada com a atividade" e ainda "cerca de 7.000 euros em numerário do BCE (Banco Central Europeu)", refere a mesma nota.Nas casas foram localizados cidadãos em "situação irregular no território nacional", tendo sido detida uma mulher e notificados quatro homens para abandonarem voluntariamente o país.O suspeito tem antecedentes criminais por práticas da mesma natureza.