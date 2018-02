Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para suspeito de roubo com arma de fogo em Leiria

Tribunal entendeu que se verifica a existência "de perigo de continuação da atividade criminosa".

16:21

O Tribunal de Leiria decretou a medida de coação de prisão preventiva para um homem suspeito de um crime de roubo com recurso a arma de fogo, anunciou esta quarta-feira a página do Ministério Público de Leiria.



Em nota de imprensa, a Polícia Judiciária de Leiria informou, na semana passada que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de roubo, com recurso a arma de fogo, ocorrido numa superfície comercial, na cidade de Leiria, no dia 09 de agosto de 2017.



Após ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial, o tribunal entendeu que se verifica a existência "de perigo de continuação da atividade criminosa e de perigo de perturbação grave da ordem e da tranquilidade públicas", pelo que decretou a medida de prisão preventiva.



Segundo o Ministério Público, "dos autos resulta que o arguido, no dia 09 de agosto de 2017, no interior do supermercado 'Bricomarché', em Leiria, abordou uma operadora de caixa, estando munido de uma arma de fogo, que lhe exibiu, enquanto lhe ordenava que abrisse a caixa e lhe entregasse a importância que a mesma continha".



Perante a recusa da funcionária, o arguido "desferiu uma pancada com a referida arma, atingindo a cabeça da ofendida e provocando um corte atrás da sua orelha direita", refere ainda a mesma nota.



O suspeito "arrancou a caixa em metal, onde estava guardada a importância de 1.244,62 euros", apoderando-se da mesma.



Perseguido por uma outra testemunha, "vem a abandonar a caixa, já sem o dinheiro", acrescentou o comunicado da PJ.



Após a investigação desenvolvida, foram reunidas provas que levaram a que fossem emitidos mandados de busca e de detenção para o suspeito, cumpridos em simultâneo na zona de Lisboa, contando-se com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.



O detido, com 41 anos, mecânico de moldes, tem antecedentes criminais por roubo à mão armada, furto em residência e estabelecimento comercial com arrombamento, dano e maus tratos físicos e psíquicos.