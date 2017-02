Prisão preventiva para suspeito de tentar assaltar bomba com machado

Segundo a GNR, o homem tem antecedentes criminais por furtos e outros ilícitos criminais, possuindo ainda pendente sobre si mandado de detenção pela prática desses crimes.



O detido foi presente ao tribunal judicial de Águeda na passada quarta-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



Um homem de 46 anos, detido por suspeita de tentativa de roubo de uma bomba de gasolina em Águeda vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou hoje a GNR.O crime ocorreu na passada segunda-feira, pelas 19h00, num posto de abastecimento de combustível situado no Itinerário Complementar (IC) n.º 2, em Aguada de Baixo.Segundo um comunicado da GNR, o suspeito, munido com um machado, terá tentado forçar a porta do posto, que se encontrava em pleno horário de funcionamento, e coagido a funcionária para que abrisse a mesma.