Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga detido em Grândola

Militares apreenderam três mil doses de heroína, 230 doses de cocaína e 595 euros em numerário.

19:07

O Tribunal de Setúbal decretou esta quinta-feira a prisão preventiva de um homem, de 30 anos, detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga, no concelho de Grândola, numa ação em que foram apreendidas heroína e cocaína.



O suspeito vai ficar em prisão preventiva, a aguardar julgamento, no estabelecimento prisional de Setúbal, revelou à agência Lusa fonte da GNR.



Na operação, os militares apreenderam três mil doses de heroína, 230 doses de cocaína e 595 euros em numerário", pode ler-se num comunicado da guarda, que refere ainda que o suspeito já possui "antecedentes criminais" por tráfico de droga.



No comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que o homem foi detido, na terça-feira, em flagrante delito, na localidade de Azinheira dos Barros, no concelho de Grândola (Setúbal), por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém.



"No âmbito de um processo por tráfico de estupefaciente, os militares surpreenderam o suspeito quando este procedia a uma venda de droga, a qual era transportada numa mochila", precisou a GNR.