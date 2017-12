Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga detido em Sines

Homem tem antecedentes criminais pela prática do mesmo crime e por tentativa de homicídio.

19.12.17

Um homem de 31 anos detido pela GNR, em Sines (Setúbal), por suspeitas de tráfico de droga, numa operação em que foi apreendida heroína e cocaína, ficou esta terça-feira em prisão preventiva, disse à agência Lusa fonte da guarda.



O homem, com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime e por tentativa de homicídio, foi hoje presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, que ordenou a sua prisão preventiva no estabelecimento prisional desta cidade, indicou a mesma fonte.



Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR referiu que o suspeito foi detido na segunda-feira, "em flagrante delito", numa operação do Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém.



A ação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, explicou a guarda, foi realizada "numa zona já referenciada pela prática deste crime", tendo o homem sido detido "em flagrante delito".



Os militares "surpreenderam o suspeito" durante "uma venda de produto estupefaciente", acrescentou a força de segurança.



Nesta operação, além de 1.500 doses de heroína e de 45 de cocaína, foram ainda apreendidos quatro telemóveis e uma balança.



A ação, segundo a GNR, contou com a colaboração de vários Núcleos de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal e da Unidade de Intervenção.