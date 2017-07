Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga e procurado por rapto e sequestro

Homem de 31 anos vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Setúbal.

Por Lusa | 19:17

Um dos dois homens detidos por tráfico de droga e posse ilegal de armas, no litoral alentejano, e que também era procurado por rapto e sequestro, fica em prisão preventiva, disse à agência Lusa fonte da GNR.



A medida de coação mais gravosa para o detido de 31 anos foi hoje aplicada pelo Tribunal de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, que decretou ainda o Termo de Identidade e Residência (TIR) e apresentações periódicas às autoridades para o outro suspeito de 66 anos, referiu a mesma fonte.



O detido que era procurado, já há mais de um ano, pelos crimes de rapto e sequestro vai aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Setúbal.



Os dois homens foram detidos na quinta-feira, numa operação da GNR, por tráfico e cultivo de droga e posse ilegal de armas.



Segundo o Comando Territorial de Setúbal da GNR, a operação, em que foram apreendidas armas de fogo e droga, foi realizada nas localidades vizinhas de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), e de Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém (Setúbal).



Durante a operação, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e cinco não domiciliárias, em ambas as localidades, tendo sido apreendidas 1.410 doses de haxixe, 303 gramas de canábis em folha, 53 doses de heroína e 48 de cocaína, além 43 plantes de canábis.



Duas armas de fogo, 20 munições, uma arma de pressão de ar, uma mota com o número do quadro rasurado, dois telemóveis, uma balança e 1.200 euros foram também apreendidos pelo Núcleo de Investigação Criminal de Santiago do Cacém, que contou com a colaboração do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da GNR.