Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva por ameaçar matar mulher

Homem de 40 anos agredia e ameaçava a companheira devido aos ciúmes que sentia.

Por Rui Pando Gomes | 09:53

Movido por fortes ciúmes e depois de vários episódios de violência ao longo dos anos, um homem ameaçou a mulher de morte e foi detido pela GNR, em Albufeira. A vítima, de 37 anos, foi obrigada a fugir de casa e teve mesmo que receber proteção policial. O agressor, de 40 anos, foi esta sexta-feira colocado em prisão preventiva até ao julgamento.



O caso de violência doméstica é mais um no meio de muitos ocorridos em todo o País. No entanto, desta vez as ameaças do agressor foram levadas muito a sério pelas autoridades.



A vítima, ao que o CM apurou, já era vítima de violência física e psicológica desde 2010. Os episódios começaram a ser cada mais frequentes e cada vez mais graves, levando a vítima a ganhar coragem para apresentar queixa contra o companheiro. Depois de mais uma ameaça de morte, o Ministério Público ordenou a detenção imediata do agressor.



A vítima, ao que o CM conseguiu apurar, teve mesmo de fugir de casa com as filhas e a receber proteção policial devido à gravidade das ameaças.



A GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão, lançou uma verdadeira caça ao homem para tentar localizar o agressor.



A detenção aconteceu anteontem à noite e o homem foi presente a juiz de instrução criminal, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, devido ao perigo real de o agressor poder concretizar as ameaças de morte.



O homem vai aguardar julgamento na cadeia de Silves.