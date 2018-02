Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena suspensa para dois homens que violaram mulher em discoteca

Crimes ocorreram em Vila Nova de Gaia.

14:52

Dois homens foram condenados a uma pena de prisão suspensa de quatro anos e meio pela violação de uma mulher de 26 anos na discoteca Vice Versa, em Vila Nova de Gaia.



Os crimes remontam a novembro de 2016. O Tribunal de Gaia decidiu suspender a pena dos dois arguidos uma vez que estes não possuem antecedentes criminais.



A jovem terá sido encontrado inanimada no interior da casa de banho do estabelecimento noturno depois de lhe ter sido colocada droga na bebida. Os dois homens alegaram sempre que as relações sexuais foram consentidas.



Em atualização