Prisões do Minho têm défice de 600 lugares

Cadeias de Braga e Guimarães estão sobrelotadas e a de Viana do Castelo tem quase o dobro da sua capacidade.

Por Manuel Jorge Bento | 05.10.17

As cadeias de Braga, Guimarães e Viana do Castelo têm lotação de 206 lugares, mas acolhem 343 reclusos e existem, espalhados pelo País, 847 que têm residência nos dois distritos do Minho. O défice de mais de 600 lugares nas prisões minhotas leva o relatório sobre o sistema prisional e tutelar divulgado pelo Ministério da Justiça a concluir pela necessidade de mais um estabelecimento prisional na região.



A cadeia de Braga tem 91 lugares, mas são 151 os reclusos que acolhe. Já a de Guimarães tem 73 lugares e alberga 110 reclusos. A prisão de Viana do Castelo tem 42 lugares, mas tem 82 reclusos - quase o dobro.



Nenhum dos três estabelecimentos prisionais possui condições para acolher mulheres ou foi alguma vez alvo de grandes obras de remodelação ou ampliação - houve apenas intervenções para a erradicação do balde higiénico.



Em relação ao estado de conservação dos edifícios, o relatório indica que os três merecem nota "aceitável" em termos de construção, e "deficiente" quanto a instalações elétricas, instalações mecânicas e infraestruturas.



A análise ao sistema prisional sugere que a cadeia de Braga passe a acolher, nomeadamente, reclusos preventivos. A relevância da prisão de Guimarães assenta, sobretudo, no facto de aquele concelho possuir um juízo de instrução criminal. A de Viana do Castelo representa o pior caso de sobrelotação, com uma taxa de ocupação de 195%.



O projeto de reforma do sistema prisional, revelado pelo CM na terça-feira, prevê 12 mil lugares nas cadeias de todo o País no ano 2027, quando o último balanço registava a existência de 13 749 reclusos.