Problema de saúde de copiloto força aterragem de emergência

Situação, que levou ao acionar de um alerta de código vermelho, aconteceu no sábado em Faro.

Um problema de saúde do copiloto de um voo da companhia JET2, entre Lanzarote, nas Canárias, e Birmingham, no Reino Unido, obrigou à aterragem de emergência da aeronave no Aeroporto de Faro, na tarde de sábado.



A situação, que levou ao acionar de um alerta de código vermelho, aconteceu pelas 17h00.



De imediato diversos meios de emergência foram mobilizados mas a aterragem do avião, um Boeing 737-8MG, com 194 passageiros a bordo, decorreu sem problemas.



A companhia disse que o copiloto está bem.