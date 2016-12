Problemas em conduta dão desconto na água

Freguesia de Bensafrim tem cerca de 1500 habitantes, que estão a ser afetados com as constantes ruturas





Duarte Nuno Rio, presidente da junta de freguesia local, explica que a conduta que abastece Bensafrim, freguesia com cerca de 1500 habitantes, "já tem mais de 40 anos", tendo-se verificado um agravamento do número de ruturas "nos últimos três ou quatro meses".Para já, a autarquia instalou uma conduta provisória, enquanto decorre a elaboração do projeto para a construção de uma estrutura definitiva - que deverá entrar em funcionamento "em abril ou maio do próximo ano", segundo revela Duarte Rio. A nova conduta deverá ter uma extensão de cerca de dois quilómetros. A obra representa um investimento entre 150 mil e 200 mil euros.

A população de Bensafrim, no concelho de Lagos, vai ter uma redução de valor na fatura de água ao longo dos próximos meses, apurou o CM. A medida foi tomada pela Câmara de Lagos devido às interrupções frequentes no abastecimento de água, por causa de ruturas numa conduta antiga.A autarquia decidiu, por unanimidade, que "na faturação a emitir em dezembro, e até ao mês de entrada em pleno funcionamento da nova conduta de abastecimento à zona de Bensafrim, apenas sejam cobradas as tarifas de disponibilidade dos serviços e 1 metro cúbico de água aos consumidores", incluindo empresas.A Câmara de Lagos salienta que, "além da privação do abastecimento, é comum verificar-se a saída de ar na rede domiciliária e a existência de água com alguma coloração, devido às partículas em suspensão, circunstâncias que não permitem ao consumidor a imediata utilização da água após o restabelecimento do serviço".