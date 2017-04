Procurado por tentar matar mulher no rio Águeda

A testemunha filmou a cena e entregou depois as imagens à GNR. Servem de prova.

A GNR e a Polícia Judiciária continuam à procura do homem que foi filmado por uma testemunha a tentar afogar a mulher no rio Águeda, no passado dia 7 de abril – num caso cujas imagens foram divulgadas pelaO homem, que terá cerca de 70 anos, passava várias temporadas em Oliveira de Azeméis, onde terá outra casa. A vítima está numa casa-abrigo.A Polícia Judiciária foi chamada a investigar este caso por se tratar de uma tentativa de homicídio. O crime foi denunciado no Facebook por um morador de Águeda que estava a passar acidentalmente pelo local onde o agressor tentava matar a mulher por afogamento.