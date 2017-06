Procurador e vice presidente de Angola vão a julgamento na Operação Fizz

A 'Operação Fizz' investigou o recebimento de contrapartidas por parte do magistrado do MP Orlando Figueira, suspeito de favorecer interesses de terceiros, em dois processos.



Orlando Figueira está acusado de corrupção passiva, branqueamento de capitais (em coautoria com os outros três arguidos), violação de segredo de justiça e falsificação de documento (em coautoria com os restantes arguidos).



Continuar a ler O vice-Presidente Angolano, à data dos factos presidente da petrolífera Sonangol, é acusado de corrupção ativa (em coautoria com os arguidos Paulo Blanco e Armindo Pires) e de branqueamento de capitais.



A juíza de instrução, Ana Cristina Carvalho, decidiu, esta quarta-feira, levar a julgamento todos os arguidos da 'Operação Fizz'.Recorde-se que, no início do mês, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, o Ministério Público tinha pedido que fossem a julgamento todos os envolvidos, incluindo o vice-presidente angolano, Manuel Vicente, e o procurador Orlando Figueira.