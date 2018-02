Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procurador José Góis desmente Cândida Almeida

Ex-diretora do DCIAP diz que dossiê desapareceu.

Por Débora Carvalho | 09:42

O procurador José Góis fez chegar ao processo Fizz - que senta no banco dos réus o ex-magistrado Orlando Figueira - um requerimento em que desmente as declarações prestadas em tribunal por Cândida Almeida, antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



Na última sessão de julgamento, Cândida Almeida reconheceu que o dossiê de acompanhamento do processo que deu origem à operação Fizz, que estava na sua posse e que visava o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, tinha desaparecido do DCIAP.



"Tratou-se de manifesto lapso da testemunha, tanto mais compreensível quanto é certo que já deixou de exercer funções no departamento há alguns anos", lê-se no requerimento, a que o CM teve acesso.



A magistrada contou ao coletivo de juízes que o dossiê terá sido extraviado quando o DCIAP mudou de instalações, em 2015.



O procurador José Góis, que foi substituído na primeira sessão de julgamento por Leonor Machado, assegura que o dossiê foi arquivado "em local próprio", podendo o Ministério Público consultá-lo.