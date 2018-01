Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público livra Proença de Carvalho

Acusação diz que requerimento não pode valer como contestação, nem ser apreciado em tribunal.

Por Tânia Laranjo | 01:30

O Ministério Público não quer que as acusações feitas por Orlando Figueira contra Daniel Proença de Carvalho sejam discutidas no processo Fizz, cujo julgamento está já marcado para 22 de janeiro.



O requerimento, assinado pelo procurador José Góis, é claro. Defende que o documento não pode tornar-se "sub-repticiamente" numa contestação encapotada. E realça que "dificilmente se afigura, portanto, que os factos que da mesma constam possam ser chamados à colação em sede de audiência".



As restantes questões são formais. Diz o procurador que o documento foi apenas assinado por Orlando Figueira e não pela advogada oficiosa que o Estado determinou. Contesta também que se invalide a primeira contestação - assinada pelo advogado Paulo Sá e Cunha. Mesmo quando Orlando Figueira assina um documento dando conta de que não se revê naquela linha de defesa.



Para o procurador nada disso é relevante. E também não se pronuncia sobre as graves acusações feitas, quer contra Daniel Proença de Carvalho, quer contra Carlos Silva, ‘vice’ do BCP.



Orlando Figueira garantiu que foram eles que o convidaram a ir trabalhar para Angola e que nunca aceitou qualquer suborno. Diz depois que foi enganado e dispara para várias direções. Garante que Proença de Carvalho lhe pagou a defesa durante um ano apenas para que nunca o envolvesse no caso.



Assegura que nunca falou com Manuel Vicente, ‘vice’ de Angola, e que a sua contratação nada tinha a ver com os interesses do então político.



Aceitam dar-lhe o mínimo para viver

Com todos os bens apreendidos e o salário também congelado, Orlando Figueira vive hoje da caridade dos familiares. O MP admite que lhe seja atribuído um mínimo digno para viver.



Pedem para inspeção nunca ser conhecida

Orlando Figueira pediu que fossem juntos ao processo os relatórios de inspeção feitos a dois magistrados. O Ministério Público contesta a junção e alega que devem manter-se secretos.



Parecer da PGR pedido por Costa não é conhecido

A constituição de arguido de Manuel Vicente e depois a sua acusação pública continuam envoltas em polémica.



O ex-vice de Angola defende que beneficia de imunidade e António Costa chegou mesmo a pedir um parecer ao Conselho Consultivo da PGR. O seu teor não é conhecido.