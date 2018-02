Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procurador suspenso por violação de segredo de justiça

Acusação foi noticiada antes de os advogados terem sido notificados.

O procurador do DIAP de Braga José Lemos está suspenso de funções há pelo menos duas semanas, por violação do segredo de justiça. O magistrado - que se tornou polémico por ter arquivado a investigação ao património de Mesquita Machado, ex-autarca de Braga - foi apanhado a dar informações a um jornalista sobre a acusação dos TUB, em que o ex-vice-presidente da Câmara de Braga Vítor Sousa é acusado de ter recebido mais de 200 mil euros em luvas na compra de autocarros para os Transportes Urbanos de Braga.



José Lemos terá acedido ao processo, que ainda se encontrava em segredo de justiça, e dado informações ao jornalista. Quando a notícia foi publicada, no dia 7 de janeiro de 2017, uma semana depois de a acusação ter sido deduzida, os advogados dos arguidos ainda não tinham sido notificados da sua conclusão. O magistrado terá sido denunciado pela procuradora titular do processo dos TUB, a quem chegou a pedir diretamente informações sobre o caso. José Lemos acabaria depois por ser apanhado pelos técnicos informáticos, que detetaram dezenas de acessos a esse e a outros processos mediáticos.



O procurador enfrenta agora um processo-crime e um processo disciplinar. É a segunda vez, em apenas quatro anos, que José Lemos é suspenso. Já em 2014, a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, decidiu punir José Lemos com cinco meses de suspensão e a transferência para um tribunal de menor dimensão, por ter deixado prescrever mais de 30 processos, entre eles os que envolviam o antigo presidente da Câmara Municipal de Braga Mesquita Machado.

José Lemos já foi ouvido na Procuradoria Distrital do Porto, do Ministério Público, assim como o jornalista em causa.



Investigação a Mesquita Machado parada sete anos

José Lemos ficou na mira das críticas quando, após a investigação ter estado parada 7 anos, decidiu arquivar o processo a Mesquita Machado. Apesar dos milhares de documentos que mostravam saldos bancários incompatíveis com salários auferidos, Lemos entendeu não haver prova suficiente para acusar.



33

processos a cargo de José Lemos prescreveram por falta de diligências processuais até 2014. Agora, o procurador volta a ser alvo de processo disciplinar pelo mesmo motivo.



Funcionários sob suspeita

Durante meses foi lançada suspeição sobre alguns funcionários do DIAP de Braga, o que levou a procuradora a enviar uma equipa de técnicos informáticos para encontrar a 'toupeira'.