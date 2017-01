Procuradora e GNR são vítimas de gang chileno

Os suspeitos foram caçados depois do alerta de um grupo de moradores de Faro. Enviaram encomendas com bens furtados para Itália e Chile, que serão hoje abertas, depois da emissão de mandados judiciais.

Duas das várias vítimas do comando chileno que fez uma razia de assaltos milionários a casas, de norte a sul do País, são uma procuradora do Ministério Público e o marido, um comandante da GNR, em Chaves.Os cinco operacionais do grupo organizado (4 argentinos e 1 chileno), que foram capturados pela GNR no Algarve, na quarta-feira, e que ontem à noite foram todos colocados em prisão preventiva, percorreram 5 mil quilómetros só numa semana.A procuradora e o elemento da GNR, sabe o, são um casal e têm uma moradia na zona de Chaves, que foi assaltada recentemente. Uma das peças em ouro apreendidas foi identificada pelas vítimas, assim como uma caixa onde estariam as joias.O grupo é suspeito de ter assaltado dezenas de moradias de luxo, entre elas a do comendador António Rodrigues, em Oliveira de Azeméis, e do médico Fernando Póvoas, na Maia.