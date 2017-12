Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procuradora não pede absolvição de Armindo Castro

Ministério Público pediu “justiça” para Armindo Castro e foi criticado por “falta de coragem”.

Por Liliana Rodrigues | 19.12.17

A procuradora do Ministério Público de Guimarães pediu esta segunda-feira a condenação por homicídio de Artur Gomes e Júlia Lobo pela morte da vizinha, Odete Castro, em Joane, Famalicão, em 2014. O ex-casal já cumpre penas de 18 e 23 anos de prisão pela morte de outra mulher, em Felgueiras.



Considerando que "não se fará justiça se a pena a aplicar a cada um for inferior a 20 anos", a procuradora limitou-se a "pedir justiça quanto ao demais". Referia-se a Armindo Castro, o estudante de criminologia que foi condenado a 12 anos de prisão pelo mesmo homicídio e que chegou a cumprir pena de cadeia.



Os advogados de defesa consideraram que o Ministério Público não ficou bem na fotografia. "O Ministério Público não teve coragem de pedir a absolvição de Armindo Castro, apesar de o reconhecer, e já o ter reconhecido neste processo. Ficou provado inequivocamente que esteve muito longe na noite em que a tia foi morta", considerou Paulo Gomes, advogado de defesa de Armindo Castro que chegou a cumprir dois anos, seis meses e um dia de prisão pelo crime que não terá cometido.



"Não deu só uma paulada. Deu mais à vítima e deu por trás e pela frente", disse a procuradora, sem dúvidas de que Artur Castro assassinou a idosa que no entanto morreu por asfixia e não devido às lesões da agressão.



"Não pode resolver-se uma condenação com outra dúvida. Não é porque não foi um que tem de ser outro", avisou o advogado de Artur Castro.