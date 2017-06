Produtores de Leite enviam 20 toneladas de feno para Pampilhosa da Serra

Jorge Oliveira, presidente da Aprolep, disse à agência Lusa que na quinta-feira já tinha sido enviado para Pedrógão Grande também 20 toneladas de feno.



"Vamos continuar a distribuir. Vamos agora fazer um levantamento e ver os municípios com mais dificuldades. Nesta próxima semana deveremos enviar uma outra carga", disse.



O responsável disse ainda que os "produtores têm sido muito solidários".



"Temos mais dificuldades em conseguir quem ofereça o transporte, do que ao donativo do feno".



O incêndio de Góis, que também começou no dia 17, atingiu ainda Arganil e Pampilhosa da Serra, sem fazer vítimas mortais.



A Associação de Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) envia na segunda-feira para Pampilhosa da Serra 20 toneladas de feno que foram oferecidas por oito produtores e que são destinadas à alimentação dos animais afetados pelos incêndios.Dois grandes incêndios deflagraram na região Centro no dia 17 e provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.Este domingo, em comunicado, a Aprolep diz que um camião da firma Transfradelos será carregado na segunda-feira depois das 08h00 na empresa Agrolink, em Arcos, Vila do Conde, e que deverá ser descarregado no Estaleiro Municipal da Câmara da Pampilhosa da Serra.