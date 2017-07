Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produtores pedem apoio após granizo e incêndios

Vitivinicultores do Douro exigem ajuda financeira e linha de crédito bonificado.

Por Manuel Jorge Bento | 08:37

O granizo e a chuva intensa do início deste mês provocaram prejuízos avultados em vinhas, olivais e pomares de alguns concelhos do Douro. Nas últimas semanas, os incêndios geraram danos significativos nos campos.



Os produtores, a braços com colheitas destruídas, solicitaram ajuda ao Governo, mas os apoios tardam em ser atribuídos.



"Estas pessoas estão constantemente a ter prejuízos e é inaceitável que não haja, até ao momento, uma resposta do Governo sobre esta matéria", disse ontem Berta Santos, dirigente da Associação dos Vitivinicultores do Douro (Avidouro).



"Sabemos que, numa ou noutra situação, andaram técnicos da Direção Regional de Agricultora e Pescas do Norte no terreno a fazer o levantamento dos estragos provocados pelo granizo, mas não foi geral", referiu.



Após o mau tempo do início do mês, a Avidouro pediu a atribuição de uma ajuda financeira efetiva a todos os agricultores afetados e a suspensão do pagamento das prestações mensais para a Segurança Social, sem perda de direitos.



Reivindicou ainda a criação de uma linha de crédito altamente bonificado e com carência de dois anos, para os agricultores interessados, e a antecipação do pagamento das ajudas/subsídios comunitários da campanha deste ano. Granizo e incêndios afetaram produções de vários concelhos do distrito de Vila Real e Viseu.



Questionado pelo CM, o Ministério da Agricultura remete para hoje um balanço dos vários apoios a conceder. Existem diversos programas de auxílio que têm ainda candidaturas abertas para ajudar em casos de seca, de prejuízos provocados por mau tempo ou outras iniciativas.