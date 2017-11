Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produtores pedem para iniciar apanha da pinha

Campanha começa a partir do dia 1 de dezembro, mas as pinhas já estão prontas a colher.

Por Joaquim Bernardo | 10:58

A antecipação da apanha da pinha na região do Ribatejo não agrada aos empresários do Litoral Alentejano, que defendem que o período da apanha deve ser igual em todo o País. A polémica estalou quando os produtores desta região perceberam que havia quem começasse a campanha um mês antes do previsto.



O Ministério da Agricultura explica que a antecipação da apanha para o dia 1 de novembro na zona de Coruche se deve a "um pedido da Associação de Produtores Florestais de Coruche, justificado pelo elevado risco de furtos".



Os empresários do Litoral Alentejano, como não pediram a antecipação, apenas podem iniciar a apanha a partir de 1 de dezembro, uma situação que o empresário Cláudio Fidalgo diz fazer "aumentar os roubos na região", mas também a desigualdade na chegada do produto ao mercado.



"Todos nós sofremos com os furtos nas nossas áreas, eu ando aqui todos os dias a vigiar e é raro o dia que não apanho pessoas a roubar. A GNR faz o patrulhamento, mas têm poucos meios e as áreas são enormes, por isso defendo que se o Ministério abre para uns, devia abrir para todos", afirma o produtor. A seca que se faz sentir "apressou o amadurecimento das pinhas, que já estão prontas a ser apanhadas", frisou.



Todos os anos são furtadas cerca de cinco mil toneladas de pinhas em todo o País, o que representa milhares de euros de prejuízo para os empresários. Anualmente, Portugal produz cerca de 50 mil toneladas de pinhas, com origem principalmente nas regiões do Ribatejo e Alentejo.



Este ano foi atípico devido às temperaturas elevadas e a produção deve baixar para cerca de metade.