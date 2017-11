Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proença acusado de negociar perdão para elite angolana

Paulo Blanco diz que combinação levou angolanos a pouparem 800 mil euros.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 01:30

O advogado Daniel Proença de Carvalho terá conseguido um perdão fiscal de 800 mil euros para uma empresa ligada ao enteado do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, suspeita de fraude fiscal. A acusação é de Paulo Blanco, advogado do Estado angolano e acusado no processo Fizz.



Na contestação que juntou ao processo, em que ele próprio e Manuel Vicente são suspeitos de terem corrompido o procurador Orlando Figueira, Paulo Blanco conta que no chamado ‘caso Edimo’, inquérito liderado pelo procurador Rosário Teixeira, era exigido o pagamento do alegado IRC, juros de mora e uma injunção, não inferior a 100 mil euros, pelo que a quantia global a pagar ascenderia a cerca de 900 mil euros.



Blanco, que defendia a Edimo, acusa Proença de Carvalho, coordenador dos serviços jurídicos do Banco Privado Atlântico-Europa, de defender um perdão para Angola.



Diz que Proença passou aquele processo para as mãos do advogado Cortes Martins e alegou que este tinha sido colega de curso de Rosário Teixeira, na Universidade Católica. "Ambos estavam melhor posicionados, que o arguido, para negociar uma solução mais vantajosa e célere com o referido procurador da República", explicou Paulo Blanco, o advogado.



Confirmou ainda que o "plano" de Proença teve êxito. Conseguiu a suspensão do processo, apenas com o pagamento de uma indemnização de 100 mil euros.



Ainda na contestação, Paulo Blanco diz que foi Proença a redigir o contrato de trabalho de Orlando Figueira com o banco angolano. E alega que Carlos Silva e Proença de Carvalho são as principais figuras da alegada corrupção ao procurador Orlando Figueira, questionando mesmo porque é que ambos estão afastados do rol de acusados.



Julgamento começa no dia 22 de janeiro

O início do julgamento do caso Fizz está marcado para 22 de janeiro. Além de Vicente, Orlando Figueira e Paulo Blanco, foi acusado Armindo Pires, da confiança do vice de Angola.



Rosário Teixeira e dezenas de juízes chamados a tribunal

O advogado que representou o Estado angolano em diversos processos também surpreende no rol de testemunhas que apresentou. O procurador Rosário Teixeira é uma delas. Há outros procuradores, como Vítor Magalhães e Ricardo Matos. Paulo Blanco chama a tribunal mais de duas dezenas de juízes da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça.



As listas de testemunhas indicadas pela acusação e pelas defesas incluem ainda muitas outras personalidades das elites de Portugal e Angola.



PORMENORES

Acusação do MP

Manuel Vicente foi acusado de corrupção ativa, branqueamento e falsificação de documento. Já Orlando Figueira foi acusado por corrupção passiva, branqueamento, violação de segredo de justiça e falsificação de documento.



Autos do processo

O processo Fizz esteve sempre a cargo do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Carlos Alexandre, que assumiu ser amigo do magistrado, não teve qualquer intervenção.



Enteado de Vicente

O procurador Rosário Teixeira quis indiciar um enteado de Manuel Vicente por fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação. Mas Angola não obedeceu à carta rogatória. O MP tentou cobrar à empresa de Edmilson de Jesus impostos em atraso, mas depois recuou.



Luvas de 760 mil euros

Orlando Figueira, enquanto procurador do DCIAP, arquivou dois processos relativos a Manuel Vicente. Em causa estão alegados pagamentos de Manuel Vicente, no valor de 760 mil euros.



Advogado não reage

O CM contactou o advogado Cortes Martins que não atendeu. Contudo, fonte próxima do advogado garantiu que não estaria disponível para prestar esclarecimentos públicos.



Vicente poderá ser julgado em separado

Manuel Vicente poderá ser julgado em separado, depois do juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa ter enviado uma carta rogatória às autoridades de Angola, para que o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente seja constituído arguido na Operação Fizz.



"Se este pedido for cumprido, significa então que começa só agora a correr o prazo para Manuel Vicente contestar a acusação pública, não podendo ser julgado em janeiro, em conjunto com os restantes arguidos", diz Rui Patrício na contestação, enquanto agora que se escusa a fazer mais comentários.



Refira-se que também está em discussão saber se Vicente pode ou não ser julgado em Portugal, já que goza de imunidade em Angola. A polémica está instalada no Ministério Público, tendo a Procuradoria-Geral da República pedido um parecer ao Conselho Consultivo daquele órgão.



O juiz pede às autoridades angolanas que a carta rogatória seja rapidamente cumprida, porque Figueira se encontra preso há mais de um ano.