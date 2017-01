Professor abusa de menor em centro de estudos

O que achou desta notícia?







O proprietário de um centro de estudos em Tires começou esta quarta-feira a ser julgado no Tribunal de Cascais por abuso sexual cometido sobre um menor de 12 anos. Os crimes ocorreram durante o ano letivo 2015/2016.Segundo oapurou junto de fonte próxima do processo, Paulo Lameiras, que era simultaneamente dono e professor no referido centro de estudos, costumava levar alguns dos alunos para salas na cave do edifício, onde lhes tocava nos genitais, mas está apenas a ser julgado pelos abusos cometidos sobre uma vítima.Alegadamente, a investigação da PJ não comprovou as denúncias feitas por outros pais. O centro fechou entretanto.