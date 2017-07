Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor gay humilhado na sala de aula

Alunos filmam professor a ser agredido e gozado com linguagem obscena.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Humilhado, gozado e insultado. Durante os últimos dois anos, um professor de Filosofia diz que foi vítima de bullying por parte dos alunos dos 11º e 12º anos, dentro da sala de aula de uma escola no distrito de Braga. Admitiu ao CM que "assumir a homossexualidade precipitou toda a situação".



Os estudantes fizeram vários vídeos com os telemóveis em que se vê, por exemplo, três alunos a empurrarem o docente contra uma mesa e a simularem atos sexuais. Dão-lhe palmadas e agridem-no com um livro na cabeça. Os jovens, com cerca de 16 anos, foram ainda filmados a tentarem tirar o cachecol ao professor, a impedi-lo de sair da sala e a dirigirem-se a ele de forma obscena, enquanto faziam gemidos. Durante todo o vídeo, os outros colegas na sala riem-se da situação. "Sua bicha tola", repete um aluno depois de gozar com o professor. O docente acaba por perseguir um aluno ameaçando-o com uma cadeira e com uma pasta.



Estes vídeos terão sido divulgados entre a comunidade da escola, o que levou o diretor do estabelecimento a fazer uma participação do caso ao Ministério Público (MP). Foi aberto um inquérito, no qual foram ouvidos alunos, encarregados de educação e outros docentes. O professor acabou constituído arguido na sequência destes testemunhos e indiciado por abuso sexual de crianças e menores dependentes.

Surpreendido com a decisão do MP, o professor diz ao CM que está a ser perseguido. "Fui vítima de bullying e assédio sexual e não foi só desta turma. Houve mais alunos", desabafa.



"Não sou pedófilo, nem nunca vou ser. Nunca abusei de nenhum miúdo. Nunca fiz queixa deles porque não faz parte da minha forma de ser levantar processos aos alunos", defende-se, jurando inocência. "Espero que a justiça tudo resolva e a verdade se saiba", rematou.



Diretor em silêncio

O diretor da escola não quis falar sobre o caso que denunciou. Informou que só na próxima semana pode agendar uma reunião.



Inquérito decorre

O professor foi alvo de um inquérito disciplinar interno, em maio, mas ainda não é conhecida qualquer decisão nem o que foi apurado.