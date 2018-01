Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professor morre após ser atropelado duas vezes

Francisco Gomes, 68 anos, foi colhido à porta de casa. Morreu em frente à família, em Vila Verde.

Por Fátima Vilaça | 09:04

Aposentado há vários anos, Francisco Gomes, mantinha o hábito de acordar cedo e caminhar junto à Estrada Nacional 101, em Loureira, Vila Verde, onde residia.



Na manhã de terça-feira, o antigo professor, de 68 anos, não resistiu a um duplo atropelamento quando atravessava a estrada entre duas passadeiras, a menos de cem metros de distância. Foi colhido primeiro por um motociclo e depois por um carro, à porta de casa. Morreu no local, em frente aos familiares.



Os dois condutores envolvidos no acidente também foram hospitalizados, um por ter ficado em estado de choque e outro com alguns ferimentos ligeiros. A GNR já está a investigar.



"Foi macabro o que aconteceu aqui. Era raro o dia em que o professor não estava junto à estrada. Hoje fomos surpreendidos com isto. Estamos todos em choque", disse ao CM uma moradora, ainda incrédula com o atropelamento brutal.



O acidente aconteceu às 08h00, na estrada que liga Vila Verde à cidade de Braga. O professor aposentado estaria a atravessar a faixa de rodagem naquele momento quando foi colhido por um motociclo. Foi projetado alguns metros e novamente atropelado, desta vez por um carro, que não conseguiu parar a tempo de evitar o pior.



Os familiares de Francisco Gomes estiveram no local e estavam desolados com o acidente violento. "Desde a primeira hora temos uma equipa de bombeiros a apoiar a família e pedimos apoio dos psicólogos do INEM", confirmou ao CM Luís Morais, segundo comandante dos Bombeiros de Vila Verde.



PORMENORES

Estrada perigosa

O troço da Estrada Nacional 101, entre Braga e Vila Verde, é considerado um dos mais mortíferos do distrito de Braga. Há vários anos que a população reclama o reforço de segurança na movimentada via.



Morte revolta

O atropelamento brutal do professor deixou revoltados os moradores da Avenida 1º de Maio, na Loureira, habituados à velocidade excessiva naquele troço da EN101, à entrada de Vila Verde.



Trânsito cortado

Durante quase duas horas a circulação de trânsito esteve cortada nos dois sentidos. Em hora de ponta, as filas de trânsito atingiram rapidamente vários quilómetros. Foi reaberto às 10h00.