Professor pedófilo solto por estar sem emprego

Ministério Público faz comunicado a denunciar decisão da juíza de instrução criminal e promete recurso.

01:30

O professor abusou de pelo menos dez alunas, entre os 6 e os 9 anos de idade, nas aulas, numa escola primária de Setúbal. Ao responder ao pedido do Ministério Público para que o docente de inglês fosse colocado em prisão preventiva, a juíza de instrução criminal do Tribunal de Setúbal foi reconhecendo os argumentos: perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito; e alarme social.



Mas decidiu deixar o pedófilo em liberdade porque o homem está desempregado (foi despedido da escola onde cometeu os crimes e detido antes que conseguisse lugar noutro estabelecimento) e não vive nem visita a cidade.



Segundo apurou o CM junto de fontes judiciais, a decisão da juíza deixou "sem pinga de sangue" a procuradora que dirigiu a investigação - operacionalizada pela PJ de Setúbal - e promoveu quinta-feira o pedido de prisão preventiva. O Ministério Público assegurou ontem, em comunicado, que irá recorrer da decisão.



A PJ de Setúbal, sabe o CM, também não vai deixar "cair o caso". O passado do pedófilo de 44 anos vai ser passado a pente fino, para se apurar a existência de eventuais vítimas por outras escolas onde o homem deu aulas de inglês.



O mal-estar gerado pela decisão da juíza está espelhado no comunicado de ontem: "A juíza de instrução criminal reconheceu a existência dos perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito por parte do arguido, bem como de alarme social, mas não aplicou a medida de coação de prisão preventiva, tal como requerido pelo Ministério Público, dado que o professor foi afastado de funções do estabelecimento de ensino de Setúbal. O Ministério Público vai recorrer."



Tal como o CM ontem noticiou, o homem está em liberdade com apresentações periódicas à polícia, proibição de exercer a profissão e de contactar com as vítimas.



Nada impede que continue a filmar meninas na praia

Além dos abusos sexuais agravados às suas alunas, cuja real dimensão está por apurar, o professor está ainda indiciado por gravação ilícita. Tal como o CM ontem noticiou, foram apanhados na sua posse DVD com vídeos filmados a partir de casa dos pais, onde vive, para uma praia da Costa da Caparica.



As gravações têm como alvo meninas menores e focam e aproximam a imagem no peito e na zona genital das vítimas. As medidas de coação aplicadas pela juíza não impedem que volte a repetir este crime. Além dos vídeos para a praia, tinha outros com iguais conteúdos em piscinas públicas durante encontros de natação promovidos por escolas. Vão todos ser alvo de perícias técnicas pela PJ.



Pelo crime de gravações ilícitas, o professor pode apanhar até um ano de prisão ou 240 dias de multa. Quanto aos abusos sexuais agravados, a pena vai aos 11 anos por cada crime. E, para já, está indiciado de crimes contra dez vítimas, suas alunas entre os 6 e os 9 anos de idade.



O facto de o homem viver em casa dos pais e de nada indicar que possa fugir para o estrangeiro terão ainda pesado no facto de a juíza entender não existir perigo de fuga do suspeito.



Denúncia anónima

O caso chegou ao conhecimento da PJ através de uma denúncia anónima, em junho, confirmada depois com a queixa formal da mãe de uma das vítimas. Já o professor tinha sido despedido.



Feito comunicado

Um comunicado da escola privada aos pais, a que o CM teve acesso, datado de 19 de junho, refere que despediu o professor (funcionário de uma empresa exterior) "logo que teve conhecimento, ainda que meramente verbal, das suspeitas", dia 12.



Sem denúncia à polícia

A escola refere que a 14 de junho o homem foi "impedido de voltar". Não fez denúncia à polícia e justificou-o, mais tarde, por não haver "queixas formais". Mas tinha duas cartas de mães, do dia 16, que disse ir encaminhar para a empresa à qual requisitou o professor.



"Sem alarme"

No comunicado, a escola considerava que, com o despedimento, não existia "qualquer motivo para alarme" e iria reencaminhar queixas à empresa.