Professor primário abusa de dez alunas

Mandava meninas dos 6 aos 9 anos sentarem-se no colo e apalpava-as na sala de aulas.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um professor de Inglês do 1º ciclo, com seis turmas de uma escola primária do concelho de Setúbal, foi detido pela PJ por abusos sexuais a alunas entre os 6 e os 9 anos. Estão já identificadas dez vítimas, número que pode aumentar uma vez que ainda vão ser interrogadas mais três dezenas de colegas das meninas e varrido o passado do homem de 44 anos, visando apurar se fez mais vítimas em outras escolas. Presente a tribunal, ficou em liberdade.



Segundo apurou o CM, a denúncia chegou à PJ de Setúbal em meados de junho. Já o homem tinha sido despedido após encarregados de educação terem feito chegar "dúvidas" à direção da escola.



O professor é descrito como um "predador", que aproveitava a sala de aula e outros espaços na escola para mandar as meninas sentarem-se ao seu colo. Acariciava-as por cima e sob a roupa. Os abusos eram cometidos em frente a outras crianças, julgando o pedófilo estar impune porque "ninguém acreditaria" nos menores, sobre quem tinha ascendente.



Solteiro, o homem vivia com os pais numa casa com vista para praias da Costa da Caparica, de onde fazia filmes gravando menores, focando e fazendo zoom aos peitos e zona genital. Também lhe foram apreendidos vídeos, em vários DVD, em piscinas públicas durante encontros desportivos de escolas.



Fonte policial diz que o homem é "compulsivo" e seria "uma questão de tempo" até abusar de crianças fora da escola "de forma ainda mais grave".



Memória futura

A PJ de Setúbal interrogou dezenas de alunos do professor do ano letivo 2016/17. As testemunhas vão ser ouvidas perante um juiz para memória futura, de forma a não repetirem o relato dos abusos.



Procurava escola

O homem de 44 anos encontrava-se atualmente à procura de um novo emprego numa escola privada. A PJ de Setúbal impediu que tal viesse a acontecer e evitou o risco da ocorrência de novos crimes.



Libertado

Está indiciado de abuso sexual de crianças agravado e de gravações ilícitas. Um juiz de Setúbal libertou-o com apresentações à polícia, proibição de exercer a profissão e de contactar as vítimas.