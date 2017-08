Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professora viu colega a exibir pénis a aluno

Professor terá convidado estudante para ir a sauna gay.

Por Liliana Rodrigues | 02:26

Além dos relatos dos alunos, que deram conta de vários episódios de exibicionismo e assédio sexual por parte do professor de Filosofia dentro da sala de aulas de uma escola do distrito de Braga, também uma professora confirmou ter visto o docente exibir o pénis a um aluno de 12 anos no recreio da escola.



A professora foi ouvida pela Polícia Judiciária de Braga, que investigou as denúncias que foram entregues ao Ministério Público.



Aos inspetores da PJ os estudantes confirmaram várias cenas de simulação sexual por parte do docente e até o convite, no Natal de 2015, a um aluno para que o acompanhasse a uma sauna gay. Vários alunos, entre os quais uma rapariga, relataram que o professor de Filosofia - que foi filmado a ser humilhado pelos alunos na sala de aulas - exibia filmes pornográficos durante as aulas e no computador da escola.



Ao CM, o diretor da escola reafirmou que não presta declarações sobre o caso, escusando-se a explicar porque motivo apenas deu conta destas situações no início deste ano, quando os abusos começaram em 2015.



O professor está suspenso por decisão de um juiz, desde junho, indiciado por 14 crimes de abuso sexual. O Ministério da Educação confirma que o processo disciplinar instaurado ao professor "vai ser instruído por inspetor da Inspeção Geral de Educação e Ciência".