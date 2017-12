Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Projeto de 119 milhões recebe parecer negativo

Estavam previstas mais 1004 camas, a juntar a 2532 já afetas ao empreendimento Alfamar.

Por João Mira Godinho | 08:40

O Sunset Albufeira Sport & Health Resort, anunciado para a zona da Rocha Baixinha, recebeu parecer negativo da Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental. O projeto, que previa um investimento de 119 milhões de euros, incluía mais 1004 camas, que se juntariam às 2532 atualmente já afetas ao empreendimento que existe no local.



"À exceção das zonas turísticas consolidadas do empreendimento turístico Alfamar, os novos empreendimentos previstos conflituam com os instrumentos de gestão territorial vigentes e revelam-se irremediavelmente desconformes com as restrições de utilidade pública da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional aplicáveis", informou, esta quinta-feira, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).



Conforme o CM noticiou em agosto, o Sunset Albufeira Sport & Health Resort é promovido pelos grupos Libertas - Investimento Imobiliário e Sun House. A ideia era apostar "no turismo residencial de saúde e de desporto", explicava o Estudo de Impacte Ambiental que agora recebeu parecer negativo.



Entre as infraestruturas a construir, incluía-se um centro de estágio de alto rendimento.



Estava ainda prevista a criação de um hotel rural e um ‘Clube do Agricultor’, com equipamentos agrícolas, além de um centro de equitação. As moradias isoladas iriam ter hortas próprias e seriam produzidos produtos biológicos.



Depois de ter estado em consulta pública em agosto, o estudo recebeu o parecer negativo a 29 de novembro, mas a CCDR só divulgou a informação ontem.