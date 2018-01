Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Projeto de hotel no Porto depende de alterações ao PDM

Autarquia indica que o Plano Diretor Municipal não permite instalação de hotel no local.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:33

Um hotel com 104 quartos, 70 apartamentos e seis lojas de roupa e joias integram um projeto de 47 a 50 milhões de euros que a Habitat Invest quer executar, até 2020, no edifício contíguo ao que alberga o Gabinete do Munícipe, ao lado da Câmara do Porto.



O Plano Diretor Municipal (PDM) - que está em revisão - não permite, no entanto, a existência de uma unidade hoteleira naquele local. Para que o projeto avance, é necessário alterar a tipificação do prédio no documento que rege o urbanismo na cidade.



A vontade do diretor executivo da Habitat Invest, Luís Corrêa de Barros - que detém 50% do edifício - é que a obra arranque ainda este ano. "O Pedido de Informação Prévia (PIP) foi aprovado pela Câmara do Porto há menos de um ano e o projeto de arquitetura já deu entrada há três meses", afirmou.



A autarquia do Porto esclarece ao CM que "o PIP foi aprovado, condicionado, uma vez que o PDM não prevê que o edifício seja usado como hotel". Mais refere que "a existência de um PIP, nos termos em que foi aprovado, por si só, não confere atualmente aos proprietários direitos construtivos compatíveis com as funções descritas".



A Câmara do Porto já tinha aliás definido que não aprovaria alterações simplificadas ao PDM durante a revisão deste, a não ser em casos absolutamente excecionais.



O projeto aposta na população nacional. "Nos 70 apartamentos, gostava de ver lá a viver maioritariamente portugueses e famílias, até porque o hotel já será alojamento local para os turistas", diz o promotor.



Está ainda prevista a construção de uma nova loja dos CTT na esquina da rua Dr. António Luís Gomes com a rua do Estêvão.