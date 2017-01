Promete emprego e rapta para sexo

São provenientes de ambientes desfavorecidos e famílias problemáticas. Entre elas há jovens portuguesas e brasileiras. Mas a investigação prossegue e a polícia admite vir a encontrar muitas mais vítimas.A mulher, de 58 anos, prometia-lhes empregos comuns mas acabavam a prostituir-se. Eram levadas de Setúbal, para bares em Sines, Alvalade do Sado (Santiago do Cacém) e Quinta do Conde (Sesimbra).O negócio estava ativo desde maio de 2014. A mulher controlava o número de homens com quem as vítimas praticavam atos sexuais em cada noite. E recebia ela todo o dinheiro fruto da prostituição. Mantinha as vítimas raptadas - algumas durante longos períodos de tempo - e sempre sob várias ameaças.A operação da PSP decorreu no fim de semana e contou com o apoio do SEF. Foi detida a mulher e terão sido constituídos mais arguidos. A proxeneta foi indiciada pelos crimes de tráfico de pessoas, lenocínio, lenocínio de menores e rapto.O inquérito é dirigido pela Unidade Especializada em Crime Violento do DIAP de Setúbal.