Promoção para 4613 militares custa 2,8 milhões

Exército é o ramo das Forças Armadas com mais mexidas.

Por Diana Ramos | 06:00

O Ministério das Finanças deu aval à promoção de 4613 militares das Forças Armadas, uma progressão que representará um custo adicional para a Defesa próximo dos 2,8 milhões de euros. O despacho que autoriza as promoções já foi assinado em conjunto, a 25 de outubro, pelos ministros Mário Centeno e Azeredo Lopes.



A maioria dos visados pertence ao Exército: são 2362 militares deste ramo, dos quais 1258 avançam para praças, 562 para sargentos e 515 para oficiais, revela o documento consultado pela Lusa.



Na Força Aérea, há 429 promoções para oficiais, 231 para sargentos e 622 para praças. Já na Marinha há 930 militares abrangidos pelo despacho, dos quais 46 referem--se a pessoal militarizado. Assim, são promovidos 287 oficiais, 210 sargentos e 387 praças.



Ainda neste ramo estão contabilizadas 39 promoções na Polícia Marítima. Os efeitos remuneratórios das promoções têm lugar um dia após a publicação do despacho, ou seja, só após ser publicado em Diário da República os aumentos salariais serão efetivos.



As despesas destas progressões ainda serão contabilizadas no Orçamento de 2017.