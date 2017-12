Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prostitui menores e paga-lhes com álcool e tabaco

Arguido contactava os clientes e recebia todo o dinheiro pago, em Viseu.

Por Paula Gonçalves | 21.12.17

Ao longo de dois meses um homem, de 26 anos, aliciou duas menores de 16 para a prostituição, em Viseu, e pagava-lhes com tabaco e bebidas.



Os factos ocorreram entre setembro e outubro e o suspeito, que trabalha na restauração mas estava desempregado, foi agora detido pela PJ do Centro. As vítimas são oriundas de famílias desestruturadas e estavam num centro de apoio.



Aproveitando-se da vulnerabilidade das menores, o arguido começou por as convencer a manterem relações sexuais com ele.



Depois, levou-as a prostituírem-se em pensões da zona. A PJ prossegue com as investigações para perceber se as menores eram forçadas a fazê-lo.



Até agora, o trabalho dos inspetores permitiu perceber que era o suspeito que fazia o contacto com os clientes e que recebia o dinheiro, pagando às vítimas pequenas despesas.



O processo inclui duas adolescentes, mas fonte da PJ admite que possam existir mais vítimas.



Indiciado por vários crimes de lenocínio de menores, o arguido - que apenas estava referenciado por furto e pequeno tráfico - ficou em prisão preventiva por decisão do juiz de instrução criminal.