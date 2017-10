Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil admite pessoas e veículos retidos devido a cortes de trânsito

Quatro itinerários principais cortados ao trânsito.

00:04

A adjunta operacional nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) admite que existam algumas pessoas e veículos que tenham ficados retidos em vias que tenham sido cortadas ao trânsito devido aos incêndios que continuam ativos no país.



"Quando as vias são cortadas, sobretudo as principais, é indicado um caminho alternativo às populações para que possam sair", disse Patrícia Gaspar aos jornalistas num 'briefing' à comunicação social pelas 22:00, acrescentando que "é natural" que "haja alguma demora" para que o trânsito de pessoas que estão entre o corte e as alternativas possa ser escoado.



"É normal que em algumas dessas vias haja de facto vários veículos retidos a aguardar por indicações", afirmou, no segundo 'briefing' à comunicação de domingo, em Oeiras (Lisboa), sem conseguir confirmar situações concretas.



Neste balanço, eram quatro os itinerários principais cortados ao trânsito: Autoestrada 1, entre a Mealhada e Aveiro Sul, Autoestrada 17, entre Marinha das Ondas e Figueira da Foz, Itinerário Complementar 3, entre Condeixa e o Zambujal, e a Autoestrada 13, no nó de Condeixa.



Os primeiros carros que estavam presos no Itinerário Principal 3 (IP3) começaram a deslocar-se no sentido Viseu -- Coimbra, por volta das 21:40, disse um dos condutores.



À agência Lusa, esse condutor explicou que há milhares de pessoas ainda no local, na fronteira entre os distritos de Coimbra e Viseu.



"Há imensos autocarros e vamos começar agora o trajeto, escoltados pela GNR. Não consigo quantificar, mas são milhares de pessoas. Estamos a ser organizados em grupos de carros para começar a saída do local", explicou.



O IP3 foi cortado hoje na sequência de um incêndio que começou na Lousã, mas que já alastrou aos concelhos de Penacova e Mortágua.