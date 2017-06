Proteção Civil alerta para risco muito elevado de incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alerta a população para o calor e perigo de incêndios florestal nas próximas 48 horas.

Em comunicado, a ANPC refere que há "um risco muito elevado a máximo de incêndio nas regiões do interior Norte e Centro e na região Sul, em particular no Algarve".



Está previsto tempo quente e vento moderado a forte com permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais.

Como medidas preventivas, a Proteção Civil recorda que não é permitido:

- Realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos;

– Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos;

– Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

– O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;

– Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem;

– A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com

– dispositivos de retenção de faúlhas.

