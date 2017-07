Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil centraliza informação em dois "briefings" diários sobre incêndios

ANPC justifica medida com a necessidade de divulgação de informação completa e atualizada em matéria de incêndios rurais.

Por Lusa | 21:14

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) vai fazer a partir de quarta-feira dois "briefings" diários, incluindo aos fins de semana, sobre os incêndios no país, um de manhã e outro ao final do dia.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a ANPC justifica a medida com a necessidade de divulgação de informação completa e atualizada em matéria de incêndios rurais e diz que a mesma também liberta "os comandantes das operações de socorro para se concentrarem no essencial que é a conduta das operações de proteção civil nos vários teatros de operações".



Especifica a Autoridade que os encontros com a imprensa para fazer um ponto da situação acontecem às 09h00 e às 19h00, na sede da ANPC (Carnaxide), e que às terças-feiras o comandante operacional nacional, Rui Esteves, fará um ponto da situação mais alargado.



"Fora destes horários, os jornalistas poderão acompanhar a informação atualizada sobre os incêndios rurais em www.prociv.pt, através de contacto com o Oficial de Operações e Emergências (OFOPE) do Comando Nacional de Operações de Socorro ou a assessoria de imprensa da ANPC", adianta o comunicado.



A ANPC explica que visa assim "disponibilizar em contínuo informação operacional aos jornalistas, de modo a poderem realizar o seu trabalho com o máximo rigor e eficiência", deixando implícito que os comandantes das operações de socorro não disponibilizarão informação.