Proteção Civil cria centro de apoio de emergência em Viseu

GNR anuncia a criação do centro na sequência de vários incêndios que estão a atingir desde domingo aquele distrito.

Por Lusa | 03:38

A Autoridade Nacional de Proteção Civil, através do Comando Distrital de Operações e Socorro de Viseu, criou um Centro de Apoio de Emergência situado no quartel do Regimento de Infantaria 14, em Viseu, foi esta segunda-feira anunciado.



Numa publicação no Facebook, a GNR anuncia a criação do centro na sequência de vários incêndios que estão a atingir desde domingo aquele distrito.



Vouzela, Resende, Tondela, Santa Comba Dão, Nelas, Mangualde, Mortágua ou Cinfães estão entre os fogos que mais preocupam as autoridades de proteção civil do distrito.