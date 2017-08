Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Cívil pede vigilância e patrulhamento nos incêndios

São cerca de 100 militares e um helicóptero Alouette da Força Aérea.

Por Lusa | 18:49

Cerca de 100 militares e um helicóptero Alouette da Força Aérea estão esta sexta-feira a colaborar na vigilância, patrulhamento e rescaldo dos principais incêndios no país, anunciou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).



Segundo um comunicado do Estado-Maior, o pedido de colaboração foi feito pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e são 101 os militares no terreno, dois pelotões colocados na região de Vila Real, mais dois em Aveiro e três equipas de vigilância e patrulhamento na zona de Castelo Branco.



Efetivos das Forças Armadas participaram, nas últimas semanas, nas operações de combate aos incêndios, em especial nos de Pedrógão Grande, Leiria, que fizeram 64 mortos e mais de 250 feridos.



De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 18:15 estavam ativos quatro incêndios e o que mobilizava mais meios era o de Sardoal, Santarém, com 207 operacionais, apoiados por 56 viaturas e oito meios aéreos.