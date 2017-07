Protestam com câmara por invadir propriedade

Mãe e filha querem estrada na forma inicial e ameaçam com queixa em tribunal.

Por Pedro Galego | 10.07.17

As proprietárias de um terreno nas Hortas da Frialva, em Ponte de Sor, acusam a autarquia de invasão de propriedade e de abuso de poder. Em causa estão umas obras levadas a cabo pelo município no terreno sem que houvesse qualquer consulta."Alargaram muito o caminho de terra batida, que agora é totalmente coberto com gravilha. Acabaram com a vala e colocaram canalização por baixo do caminho. Tudo sem a nossa autorização. Quando chegámos estava o nosso terreno assim, todo mexido. Desapareceram marcos que marcavam o terreno e temos algum material estragado", argumenta Ana Maria Silva, filha da proprietária, Sara Silva, de 83 anos.Mãe e filha, segundo relataram ao, tentaram obter uma explicação da autarquia sobre as mudanças feitas na sua propriedade sem autorização. Do município foi-lhes comunicado apenas que se tratava de uma intervenção de interesse público."É uma total falta de respeito. Nós só somos obrigados a ceder passagem aos vizinhos. Nunca iríamos autorizar e fizeram tudo de má fé", argumenta Ana Silva. Esta mulher e a mãe exigem agora que tudo volte à forma inicial. "Pedimos vários orçamentos e exigimos que ponham tudo como estava. Os valores rondam os 16 mil euros", explicaram aoAs proprietárias não admitem negociar e vão avançar para tribunal caso a autarquia não se comprometa a colocar tudo como estava.contactou a Câmara de Ponte de Sor para obter um esclarecimento sobre este caso, mas não obteve qualquer resposta.