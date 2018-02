Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protesto de chefes das Forças Armadas leva Cristas a criticar Costa

Em causa está um protesto formal contra a redução do número de efetivos prevista pelo Governo para este ano.

08:41

"Depois de Pedrógão e depois de Tancos, ver um Governo mais uma vez não dar atenção a estas áreas já nem é um sinal de desleixo, é um sinal de muito pouca inteligência", criticou a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, durante um jantar dos órgãos distritais do CDS-PP Leiria.



Cristas fez várias críticas à postura do executivo, face à falta de atenção dada à área da Defesa Nacional, depois dos chefes das Forças Armadas terem assinado um protesto formal contra a redução do número de efetivos prevista pelo Governo para este ano.